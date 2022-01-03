Президент Ботсваны заразился коронавирусом
Исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Сламбер Тсогване.
Мокветси Масиси. Фото © Facebook / BWgovernment
Президент Ботсваны Мокветси Масиси заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает правительство страны, опубликовав заявление в "Фейсбуке".
Отмечается, что политик ушёл на самоизоляцию в своей резиденции. При этом никаких симптомов у 59-летнего главы государства нет, за его состоянием наблюдают врачи. Исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Сламбер Тсогване.
Ранее Лайф рассказывал, что премьер Израиля ушёл на самоизоляцию из-за заразившейся ковидом дочери. Нафтали Бенет также сдаст тест ПЦР и будет находиться отдельно от родственницы.
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