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Президент Ботсваны заразился коронавирусом

Исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Сламбер Тсогване.

3 января, 14:37
<p>Мокветси Масиси. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/photos/4719266358155985" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BWgovernment</a></p>

Мокветси Масиси. Фото © Facebook / BWgovernment

Президент Ботсваны Мокветси Масиси заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает правительство страны, опубликовав заявление в "Фейсбуке".

Отмечается, что политик ушёл на самоизоляцию в своей резиденции. При этом никаких симптомов у 59-летнего главы государства нет, за его состоянием наблюдают врачи. Исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Сламбер Тсогване.

Глава Пентагона Ллойд Остин заразился коронавирусом

Глава Пентагона Ллойд Остин заразился коронавирусом

Ранее Лайф рассказывал, что премьер Израиля ушёл на самоизоляцию из-за заразившейся ковидом дочери. Нафтали Бенет также сдаст тест ПЦР и будет находиться отдельно от родственницы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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