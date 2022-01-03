Экс-глава "Нафтогаза" Коболев допустил "воровство" российского газа

Если "Нафтогаз" не сможет обеспечить импорт газа в достаточных объёмах для покрытия суточных дефицитов, то Украина будет вынуждена "воровать" российское топливо из транзитной трубы. Об этом заявил бывший глава украинской компании Андрей Коболев в беседе с изданием "Зеркало недели".

По его словам, потребление газа на Украине может достичь показателей февраля 2020 года. По такому исходу событий "Нафтогаз" не сможет покрыть нынешний спрос ввиду дефицита импортных мощностей из ЕС.

"Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта", — подчеркнул Коболев, добавив, что при таком развитии событий ускорится запуск трубопровода "Северный поток – 2" и "Газпром" решит отказаться от украинского транзита при "молчаливом согласии" западных стран.