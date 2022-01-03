Париж заявил о намерении внести позитивный вклад в работу конференции по ДНЯО

"Франция намерена внести позитивный вклад в проведение десятой конференции по рассмотрению действия ДНЯО и сохранить главенство договора в каждой из сфер его применения: ядерное разоружение, нераспространение ядерного оружия и мирное использование атомной энергии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Франция координирует работу пятёрки ядерных государств по подготовке к будущей конференции по рассмотрению действия ДНЯО в течение двух лет. Напомним, что встреча лидеров ядерных стран должна была состояться в мае 2020 года в Нью-Йорке, однако была перенесена из-за пандемии. Позднее агентство Kiodo сообщило, что конференция может состояться с 1 по 26 августа 2022 года.