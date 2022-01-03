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Париж заявил о намерении внести позитивный вклад в работу конференции по ДНЯО

Новая встреча лидеров пятёрки ядерных держав может состояться уже в 2022 году. Ранее она должна была пройти в 2020-м и была перенесена из-за пандемии.

3 января, 14:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Франция хочет внести позитивный вклад в проведение десятой конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

"Франция намерена внести позитивный вклад в проведение десятой конференции по рассмотрению действия ДНЯО и сохранить главенство договора в каждой из сфер его применения: ядерное разоружение, нераспространение ядерного оружия и мирное использование атомной энергии", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Франция координирует работу пятёрки ядерных государств по подготовке к будущей конференции по рассмотрению действия ДНЯО в течение двух лет. Напомним, что встреча лидеров ядерных стран должна была состояться в мае 2020 года в Нью-Йорке, однако была перенесена из-за пандемии. Позднее агентство Kiodo сообщило, что конференция может состояться с 1 по 26 августа 2022 года.

Ранее Лайф рассказывал, что лидеры КНР, России, Британии, США и Франции сделали совместное заявление против ядерной войны. Соответствующее вооружение должно служить оборонительным целям и сдерживанию агрессии, подчеркнули они. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на роль России в подготовке заявления лидеров ядерной пятёрки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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