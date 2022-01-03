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Американские учёные раскрыли опасность лёгкого и бессимптомного течения ковида

В таком случае есть риск повышения уровня аутоантител, характерных для системных аутоиммунных заболеваний.

3 января, 15:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Опасность последствий несёт в себе не только средняя или тяжёлая форма коронавируса, выяснили учёные Седарс-Синайского медицинского центра в США. Так, перенесённая инфекция в лёгкой или бессимптомной форме может вызвать проблемы для организма.

Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале Journal of Translational Medicine, у группы пациентов после ковида повысился уровень аутоантител, характерных для системных аутоиммунных заболеваний, например красной волчанки. Согласно выводу специалистов, в некоторых случаях лёгкое течение болезни приводит к формированию долгого иммунного ответа, который отражается на состоянии тканей и органов человека.

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Ранее академик РАН Бокерия посоветовал переболевшим ковидом читать вслух по 15 минут каждый час. Кардиохирург отметил, что ничего более эффективного для восстановления дыхательной мускулатуры, чем этот способ, предложить нельзя.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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