Житель Хабаровска объяснил, зачем запустил салют в подъезде жилого дома

Житель Хабаровска запустил салют в подъезде жилого дома. Видео © SHOT

Хабаровчанин, который запустил праздничный салют прямо в подъезде одного из жилых домов, рассказал участковому, что зажёг фейерверки в помещении из-за непогоды. Как пишет телеграм-канал SHOT, 52-летний нарушитель объяснил, что "фитиль на улице задувало".

Мужчина очень хотел праздника, поэтому решил зажечь фитиль в подъезде. Затем же он хотел быстро вынести салюты на улицу, но не получилось. Свою вину мужчина признал, готов возместить ущерб в виде сколотой потолочной плитки. Сам же любитель фейерверков отделался только синяками.