Житель Хабаровска объяснил, зачем запустил салют в подъезде жилого дома
При этом свою вину мужчина признал и выразил готовность возместить ущерб.
© SHOT
Житель Хабаровска запустил салют в подъезде жилого дома. Видео © SHOT
Хабаровчанин, который запустил праздничный салют прямо в подъезде одного из жилых домов, рассказал участковому, что зажёг фейерверки в помещении из-за непогоды. Как пишет телеграм-канал SHOT, 52-летний нарушитель объяснил, что "фитиль на улице задувало".
Мужчина очень хотел праздника, поэтому решил зажечь фитиль в подъезде. Затем же он хотел быстро вынести салюты на улицу, но не получилось. Свою вину мужчина признал, готов возместить ущерб в виде сколотой потолочной плитки. Сам же любитель фейерверков отделался только синяками.
Ранее адвокат Гудименко рассказала, что грозит жителю Хабаровска за запуск салюта в подъезде. По её словам, мужчина должен будет возместить ущерб за коляску, двери и машины, которые он повредил.
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