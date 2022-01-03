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Толпа туристов провалилась под лёд на Лебедином озере в Алтайском крае

Они решили пойти сразу смотреть на пернатых, не отстояв в очереди за билетами.

3 января, 15:41

© LIFE

Туристы провалились под лёд на Лебедином озере в Алтайском крае. Видео предоставил Лайфу Артём Попов

В Алтайском крае туристы провалились под лёд на Лебедином озере. Видео с места ЧП предоставил Лайфу Артём Попов.

На попавших на квадрокоптер кадрах видно, что люди спокойно стоят на льду, но затем вдруг начали проваливаться. Среди них оказались и дети. Судя по всему, глубина в этом месте небольшая, люди смогли вылезти из воды самостоятельно. Как пояснил телеграм-канал "Барнаул № 1", туристы решили отправиться сразу смотреть на лебедей, не отстояв в очереди за билетами (стоимость 50 рублей), и пошли в обход по тонкому льду.

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Ранее девятилетний мальчик провалился под лёд в Подмосковье и погиб. Его приятеля удалось спасти, сейчас ребёнок находится в больнице. Прокуратура организовала проверку.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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