Толпа туристов провалилась под лёд на Лебедином озере в Алтайском крае

На попавших на квадрокоптер кадрах видно, что люди спокойно стоят на льду, но затем вдруг начали проваливаться. Среди них оказались и дети. Судя по всему, глубина в этом месте небольшая, люди смогли вылезти из воды самостоятельно. Как пояснил телеграм-канал "Барнаул № 1", туристы решили отправиться сразу смотреть на лебедей, не отстояв в очереди за билетами (стоимость 50 рублей), и пошли в обход по тонкому льду.