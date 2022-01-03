"Таскают собак": В Новгородской области голодные волки вышли из лесов к населённым пунктам
Предположительно, хищники недоедают из-за уменьшения популяции бобров и кабанов.
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Оголодавшие за зиму волки в Новгородской области покинули леса и отправились к населённым пунктам, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в региональной администрации.
"Людей они не трогают, но таскают собак, оставленных на привязи. Так, только вчера они задрали двух собак в деревне Нагово", — уточнил собеседник агентства.
Предположительно, причиной голода среди волков стало уменьшение популяции бобров и кабанов: последних в регионе отстреливали в прошлом году в связи с опасностью распространения африканской чумы свиней. По некоторым оценкам, серых хищников в регионе достаточно много — от 350 до 420 особей.
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Ранее Лайф сообщал, что съедающие собак волки держали в страхе жителей посёлка в ХМАО. Хищники пока бросались только на хвостатых, однако местные жители считают, что угроза есть и для людей. По всему Зеленоборску видны следы крови на снегу.
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