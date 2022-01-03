Депутат Шхагошев назвал заявление "ядерной пятёрки" политической клятвой Гиппократа

Заявление лидеров "ядерной пятёрки" о предотвращении ядерной войны можно назвать политической клятвой Гиппократа, ведь оно подчёркивает важность обеспечения мировой безопасности. Об этом заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с РИА "Новости".

"Именно сегодня получают практическое воплощение те предложения, с которыми Россия последний год-два выходит к своим западным (и не только западным) партнёрам. Это как политическая клятва Гиппократа — тот документ, который мы сейчас видим. Мы и весь мир очень хорошо осознаём, что такое ядерная война, где не может быть победителей, это саморазрушение мирового значения", — подчеркнул он.

В рамках обеспечения переговоров по мировой безопасности Россия "своими практическими и прагматическими подходами" показывает всем людям необходимость этого сотрудничества. По словам Шхагошева, РФ становится инициатором тех вопросов, которые касаются данной сферы, включая и сегодняшнее заявление лидеров "ядерной пятёрки". Депутат напомнил, что президент РФ Владимир Путин ещё год назад говорил, что постоянные члены Совбеза ООН несут историческую ответственность за происходящее во всём мире, за глобальную безопасность.

Он отметил, что тема наращивания ядерного потенциала разными странами имеет свою актуальность. В связи с этим в вопросах обеспечения глобальной безопасности "Россия остаётся лидером".