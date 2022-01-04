Стоимость газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1100 долларов за тысячу кубометров после резкого падения ниже 800 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, по состоянию на 17:20 мск стоимость февральских фьючерсов на газ с поставкой по индексу хаба TTF в Нидерландах выросла до 93,5 евро за МВт/ч, то есть примерно 1106 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, газ в Европе подорожал почти на 17% с момента открытия торгов.