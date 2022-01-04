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Стоимость газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров

Голубое топливо подорожало почти на 17% с момента начала торгов.

4 января, 14:24

Фото © Pixabay

Цены фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1100 долларов за тысячу кубометров после резкого падения ниже 800 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, по состоянию на 17:20 мск стоимость февральских фьючерсов на газ с поставкой по индексу хаба TTF в Нидерландах выросла до 93,5 евро за МВт/ч, то есть примерно 1106 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, газ в Европе подорожал почти на 17% с момента открытия торгов.

Ранее Лайф писал, что стоимость газа в Европе превысила $1000. При этом локальный минимум цены голубого топлива за сегодня составил $996,7.

Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за тысячу кубометров впервые с 10 ноября

Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за тысячу кубометров впервые с 10 ноября

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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