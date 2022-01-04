Во Франции произошла утечка углеводородов с завода Total
По данным компании, сейчас на участке возможно наличие летучих компонентов.
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На юге Франции в канале Марсель – Рона было обнаружено загрязнение. Оказалось, что причиной является утечка углеводородов, которая произошла на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Total La Mede.
По словам директора участка завода Филиппа Биллана, углеводороды попали в канализацию предприятия, после чего их вынесло в канал. Компания уже занимается ликвидацией утечки, сообщает телеканал BFMTV. По оценке завода, утечка была "относительно умеренной", однако на участке возможно наличие летучих компонентов. Для контроля над ситуацией был создан кризисный штаб.
Ранее Лайф сообщал об утечке кислорода с локальным возгоранием на предприятии "Илим" в Усть-Илимске. В результате пять рабочих получили ожоги различной степени тяжести. 1 декабря двое из них скончались в ожоговом центре, через несколько дней там же умер ещё один пострадавший.
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