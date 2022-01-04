Во Франции произошла утечка углеводородов с завода Total

На юге Франции в канале Марсель – Рона было обнаружено загрязнение. Оказалось, что причиной является утечка углеводородов, которая произошла на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Total La Mede.

По словам директора участка завода Филиппа Биллана, углеводороды попали в канализацию предприятия, после чего их вынесло в канал. Компания уже занимается ликвидацией утечки, сообщает телеканал BFMTV. По оценке завода, утечка была "относительно умеренной", однако на участке возможно наличие летучих компонентов. Для контроля над ситуацией был создан кризисный штаб.