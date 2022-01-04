Политолог Романенко назвал главный признак развала Украины

Политолог Юрий Романенко заявил, что из-за антироссийских действий Киева сейчас разваливается экономическая модель, на которой держалась украинская государственность.

Он отметил, что на фоне перехода к зелёной экономике крупные украинские компании последние несколько лет не вкладывались в добычу природных ископаемых, в результате чего теперь не имеют собственных запасов.

"Россия вкладывала, и у неё есть газ, а мы с ней находимся в контрах", — отметил он в эфире канала Politeka.

Специалист заявил, что сегодня Украина лишилась практически всех базовых факторов, некогда поддерживающих существование страны. В частности, это касается и газопровода, который "обеспечивал влияние Киева на Европу и Россию".

Также, по словам Романенко, украинские власти из-за своей некомпетентности сделали Турцию и Германию своими конкурентами. Поэтому, когда "Киев говорит Берлину не брать российский газ, он, по сути, просит Германию перестать быть газовым хабом в ущерб своим интересам", пояснил эксперт.