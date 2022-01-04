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Политолог Романенко назвал главный признак развала Украины

Эксперт считает, что украинские компании последние несколько лет не вкладывались в добычу природных ископаемых и теперь не имеют собственных запасов.

4 января, 14:13
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=2856419777713068&set=ecnf.100000352217065" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Романенко</a></p>

Фото © Facebook / Юрий Романенко

Политолог Юрий Романенко заявил, что из-за антироссийских действий Киева сейчас разваливается экономическая модель, на которой держалась украинская государственность.

Он отметил, что на фоне перехода к зелёной экономике крупные украинские компании последние несколько лет не вкладывались в добычу природных ископаемых, в результате чего теперь не имеют собственных запасов.

"Россия вкладывала, и у неё есть газ, а мы с ней находимся в контрах", — отметил он в эфире канала Politeka.

Специалист заявил, что сегодня Украина лишилась практически всех базовых факторов, некогда поддерживающих существование страны. В частности, это касается и газопровода, который "обеспечивал влияние Киева на Европу и Россию".

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Также, по словам Романенко, украинские власти из-за своей некомпетентности сделали Турцию и Германию своими конкурентами. Поэтому, когда "Киев говорит Берлину не брать российский газ, он, по сути, просит Германию перестать быть газовым хабом в ущерб своим интересам", пояснил эксперт.

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Ранее политолог Камкин посулил Украине статус "болевой точки" в отношениях России и ФРГ. По его словам, ситуация ожидается непростая, поскольку Киев подталкивают к провокациям внутренние и внешние силы, то есть ультранационалисты и представители Запада.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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