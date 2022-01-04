Глава "Оператора ГТС Украины" ожидает минимальный за два года объём транзита газа из РФ
Согласно подсчётам Макогона, объём прокачанного топлива за сегодня может оказаться на уровне 50,5 млн куб. м.
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В начале 2022 года "Газпром" снизил транзит газа через Украину до 52,5 миллиона кубометров в сутки. Во вторник, 4 января, падение этого уровня продолжится, написал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в "Фейсбуке".
"3 января 2022 года транзит природного газа из РФ уменьшился до 52,5 млн куб. м в сутки при забронированных объёмах в 109,6 млн куб. м в сутки. Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года", — отметил он.
Согласно подсчётам Макогона, объём транзита за сегодня может оказаться на уровне 50,5 млн куб. м. По его словам, "Газпром" о причинах сокращения прокачки топлива не осведомляет.
Ранее Лайф писал, что транзит российского газа в Словакию через Украину снизился втрое. Так, в страну 31 декабря поступило 83,8 миллиона кубометров топлива, 1 января — 49,5 миллиона кубометров, 2 января — 35,5 миллиона, а 3 января — 26,1 миллиона кубометров.
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