Глава "Оператора ГТС Украины" ожидает минимальный за два года объём транзита газа из РФ

В начале 2022 года "Газпром" снизил транзит газа через Украину до 52,5 миллиона кубометров в сутки. Во вторник, 4 января, падение этого уровня продолжится, написал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в "Фейсбуке".

"3 января 2022 года транзит природного газа из РФ уменьшился до 52,5 млн куб. м в сутки при забронированных объёмах в 109,6 млн куб. м в сутки. Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года", — отметил он.

Согласно подсчётам Макогона, объём транзита за сегодня может оказаться на уровне 50,5 млн куб. м. По его словам, "Газпром" о причинах сокращения прокачки топлива не осведомляет.