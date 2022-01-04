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Путин встретился с главой корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Обносовым

Он рассказал российскому лидеру о деятельности и основных успехах КТРВ, а также о планах по производству беспилотных такси.

4 января, 11:36
<p><em style="font-style: italic;">Президент РФ Владимир Путин и Борис Обносов.</em> Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин и Борис Обносов. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борисом Обносовым. Российский лидер отметил, что компании за два десятилетия существования удалось сохранить базовые предприятия и развить их.

"В январе исполняется 20 лет с момента создания корпорации. <…> На первом этапе удалось сохранить базовые предприятия — ядро будущей корпорации, но и потом развить его", — обратился к Обносову Путин.

Глава корпорации рассказал президенту о деятельности и основных успехах КТРВ. При этом Путин заметил, что корпорации "достаточно сложно развивать гражданскую часть", с чем Обносов согласился. Вместе с тем он привёл в пример продукты, производимые из композитных материалов, например искусственные суставы или трубы для ТЭЦ. Он также отметил, что компания намерена заняться производством в том числе и гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси и для перевозки грузов.

"Поэтому к 2025 году не 30, но 28 процентов, я думаю, "гражданки" мы сделаем. Я хочу обещать только то, что реально", – сказал Обносов.

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об успешном выполнении задач при совместном с Китаем воздушном патрулировании. Продолжительность полёта над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей составила более десяти часов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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