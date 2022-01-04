Путин встретился с главой корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Обносовым

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борисом Обносовым. Российский лидер отметил, что компании за два десятилетия существования удалось сохранить базовые предприятия и развить их.

"В январе исполняется 20 лет с момента создания корпорации. <…> На первом этапе удалось сохранить базовые предприятия — ядро будущей корпорации, но и потом развить его", — обратился к Обносову Путин.

Глава корпорации рассказал президенту о деятельности и основных успехах КТРВ. При этом Путин заметил, что корпорации "достаточно сложно развивать гражданскую часть", с чем Обносов согласился. Вместе с тем он привёл в пример продукты, производимые из композитных материалов, например искусственные суставы или трубы для ТЭЦ. Он также отметил, что компания намерена заняться производством в том числе и гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси и для перевозки грузов.

"Поэтому к 2025 году не 30, но 28 процентов, я думаю, "гражданки" мы сделаем. Я хочу обещать только то, что реально", – сказал Обносов.