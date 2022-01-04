Тела четырёх человек нашли в квартире в Ивановской области
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и следственные органы.
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В городе Тейково в Ивановской области четыре человека погибли по неизвестной причине. Их тела были обнаружены в квартире, причём дверь в помещение была заперта изнутри, сообщает Управление МВД России по области.
"В Тейкове в квартире найдены четыре мёртвых тела. Внешних признаков насильственной смерти нет. Полиция и следственные органы работают на месте происшествия", — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе УМВД во "ВКонтакте".
Ранее Лайф рассказывал о трагедии, произошедшей в Канске. В одной из квартир нашли убитой семью из четырёх человек: 35-летнюю женщину, её бывшего мужа и двоих детей — 7 и 11 лет. Следствие отрабатывает несколько версий, но одна из основных — убийство из ревности. Известно, что женщина не раз жаловалась соседям на агрессию экс-супруга. Расследование дела поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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