Адвокаты обжаловали приговор блогеру Reeflay за смерть девушки во время стрима
Пока дата апелляционного рассмотрения не назначена, сообщила пресс-служба Московского областного суда.
Стример Станислав Решетняк, известный как Reeflay. Фото © VK / Stas Reshetnikov
Жалоба на решение Раменского суда Московской области, приговорившего стримера Reeflay (Станислава Решетняка) к шести годам колонии строгого режима за смерть девушки во время прямого эфира, принята к рассмотрению. Об этом сообщила пресс-служба горсуда Подмосковья.
"Жалоба защиты на приговор была принята к рассмотрению и направлена в вышестоящий суд", — приводит РИА "Новости" текст сообщения.
Вместе с тем пресс-служба Московского областного суда указала, что пока дата апелляционного рассмотрения не назначена.
Напомним, стрим, который запечатлел смерть девушки Валентины, Решетняк вёл из своего дома 2 декабря 2020 года. Перед этим пьяный блогер демонстративно издевался над подругой. После смерти у неё были выявлены закрытая черепно-мозговая травма и множественные кровоподтёки. В конце апреля 2021 года Раменский суд Московской области признал стримера Reeflay виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека, и приговорил к шести годам колонии строгого режима.
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