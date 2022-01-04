Адвокаты обжаловали приговор блогеру Reeflay за смерть девушки во время стрима

Жалоба на решение Раменского суда Московской области, приговорившего стримера Reeflay (Станислава Решетняка) к шести годам колонии строгого режима за смерть девушки во время прямого эфира, принята к рассмотрению. Об этом сообщила пресс-служба горсуда Подмосковья.

"Жалоба защиты на приговор была принята к рассмотрению и направлена в вышестоящий суд", — приводит РИА "Новости" текст сообщения.