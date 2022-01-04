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В США придумали "отличный" способ заставить Россию уважать Байдена

В настоящий момент риторика Белого дома не в силах убедить Пекин или Москву поменять выбранный внешнеполитический курс, отметили аналитики.

4 января, 10:56

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Чтобы заставить Россию и Китай всерьёз относиться к президенту США Джо Байдену, американские власти должны надавить на Иран в вопросе ядерной сделки. Такое мнение выдвинул бывший спичрайтер Джорджа Буша – младшего Уильям Макгерн в колонке для The Wall Street Journal.

"У Байдена есть не только отличная возможность предотвратить появление ядерной бомбы у Тегерана, но и заставить президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина дважды подумать, прежде чем предпринимать действия на международной арене", — написал он.

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Макгерн отметил, что сейчас риторика Белого дома не в силах убедить Китай или Россию поменять выбранный внешнеполитический курс. Это означает, что у Байдена нет авторитета среди мировых лидеров. Чтобы они начали уважать американского президента, США следует предоставить Израилю дополнительное вооружение. Тогда Тель-Авив сможет атаковать стратегические объекты в Иране, в том числе и нефтехранилища.

Автор также отметил, что изначально 40-го президента США Рональда Рейгана считали мягким. Однако это было до тех пор, пока он не уволил 11 300 авиадиспетчеров, которые устроили забастовку в августе 1981 года. Помимо того, Рейган оказывал постоянное давление на советских властей агрессивными действиями — например, в отношении поставок оружия в Афганистан или введения войск в Гренаду. Макгерн считает, что Байдену стоит использовать аналогичную тактику создания конфликтных ситуаций.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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