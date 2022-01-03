Экс-советник Пентагона Миллс рассказал, как Путин "раскусил" Байдена
Он уверен, что "слабость" американского лидера кроме России сегодня также видят Китай и Иран.
Фото © Cory Mills
Бывший советник Трампа по вопросам обороны Кори Миллс заявил, что после внешнеполитических провалов команды американского лидера Джо Байдена президент России Владимир Путин выстраивает отношения с администрацией Белого дома с позиции сильного. По его мнению, российский лидер уже "раскусил" коллегу и диктует ему свою непреклонную волю.
"Разница абсолютно есть. Все увидели, что Байден слаб. В России видели, чем закончился Афганистан. Видят, как президент поступает в ситуации с Тайванем и континентальным Китаем", — сказал Миллс в эфире политического шоу на телеканале Fox News, отвечая на вопрос, чем отличаются отношения России и США при президентстве Дональда Трампа и Байдена.
Миллс считает промахи Вашингтона настолько крупными, что "слабость" администрации Байдена кроме России также видят Китай и Иран. Экс-советник Пентагона подчеркнул, что именно этим сегодня активно пользуются противники Соединённых Штатов.
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Ранее бывший американский сенатор назвал Россию и Иран главными проблемами США в 2022 году. Он полагает, что эти страны "проверяют на прочность" внешнюю политику нынешней администрации Белого дома.
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