Экс-советник Пентагона Миллс рассказал, как Путин "раскусил" Байдена

Бывший советник Трампа по вопросам обороны Кори Миллс заявил, что после внешнеполитических провалов команды американского лидера Джо Байдена президент России Владимир Путин выстраивает отношения с администрацией Белого дома с позиции сильного. По его мнению, российский лидер уже "раскусил" коллегу и диктует ему свою непреклонную волю.

"Разница абсолютно есть. Все увидели, что Байден слаб. В России видели, чем закончился Афганистан. Видят, как президент поступает в ситуации с Тайванем и континентальным Китаем", — сказал Миллс в эфире политического шоу на телеканале Fox News, отвечая на вопрос, чем отличаются отношения России и США при президентстве Дональда Трампа и Байдена.

Миллс считает промахи Вашингтона настолько крупными, что "слабость" администрации Байдена кроме России также видят Китай и Иран. Экс-советник Пентагона подчеркнул, что именно этим сегодня активно пользуются противники Соединённых Штатов.