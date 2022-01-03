Камера сняла, как педофил пытался целовать в губы и хватал девочку в лифте в Сургуте
Школьнице удалось сбежать, а в кабину после неё влетел один из жильцов и набросился на обидчика.
В Сургуте в лифте дома № 30 по улице Крылова мужчина пристал к девочке-подростку, инцидент произошёл около десяти часов вечера 2 января. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовали в Сети.
На кадрах видно, как 27-летний незнакомец сначала заговорил с школьницей. Затем он попытался схватить и поцеловать 13-летнюю девочку в губы. К счастью, к этому моменту двери лифта открылись и школьнице удалось вырваться и убежать. Когда мужчина остался в кабине один, туда залетел мужчина и набросился на обидчика с кулаками. По данным портала Ura.ru, злоумышленника задержали, но официальных комментариев от полиции пока не было.
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