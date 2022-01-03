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Девушка Хованского рассказала, как и с кем блогер встретил Новый год

По решению суда ему запрещено покидать дом после 18:00.

3 января, 18:20
<p>Мария Нелюбова © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/33046" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мария Нелюбова © Telegram / SHOT

Освобождённый из-под стражи блогер Юрий Хованский смотрел в новогоднюю ночь фильм Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", праздник он отметил скромно. Об этом рассказала его возлюбленная Мария Нелюбова в разговоре с изданием "Газета.Ru".

По словам девушки, блогер отметил Новый год без увеселительных мероприятий — по решению суда ему запрещено покидать дом после 18:00. Праздник он провёл в узком кругу.

"В гости заглянула Юрина мама, справляли с ней. Был любимый Юрин салат из ананасов и шампиньонов. Смотрели "Иван Васильевич меняет профессию", заранее скачала этот фильм", — сказала Мария.

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Напомним, накануне, 29 декабря, Хованского выпустили из СИЗО. Петербургский суд заменил ему арест на запрет определённых действий до 8 января, а позже продлил эту меру пресечения до 8 февраля 2022 года.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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