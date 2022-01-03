Девушка Хованского рассказала, как и с кем блогер встретил Новый год
По решению суда ему запрещено покидать дом после 18:00.
Мария Нелюбова © Telegram / SHOT
Освобождённый из-под стражи блогер Юрий Хованский смотрел в новогоднюю ночь фильм Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", праздник он отметил скромно. Об этом рассказала его возлюбленная Мария Нелюбова в разговоре с изданием "Газета.Ru".
По словам девушки, блогер отметил Новый год без увеселительных мероприятий — по решению суда ему запрещено покидать дом после 18:00. Праздник он провёл в узком кругу.
"В гости заглянула Юрина мама, справляли с ней. Был любимый Юрин салат из ананасов и шампиньонов. Смотрели "Иван Васильевич меняет профессию", заранее скачала этот фильм", — сказала Мария.
Напомним, накануне, 29 декабря, Хованского выпустили из СИЗО. Петербургский суд заменил ему арест на запрет определённых действий до 8 января, а позже продлил эту меру пресечения до 8 февраля 2022 года.
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