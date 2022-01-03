Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию после вызова на допрос
Общаться с правоохранителями ему в итоге не пришлось, но он опасается, что подобное может случиться.
Украинский журналист Роман Цимбалюк © Facebook / Роман Цимбалюк
Журналист УНИАН Роман Цимбалюк заявил, что покинул Россию. Это решение связано с тем, что репортёра вызывали на допрос в прокуратуру в декабре.
"Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности", — сказал он в интервью интернет-изданию Hromadske.
Хотя прокуратура в итоге отозвала повестку, Цимбалюк не считает это гарантией того, что подобное не повторится. Украинский журналист отметил, что прожил в Москве 13 лет, но "никогда не собирался там оставаться". Он также добавил, что будет следить за возможными обвинениями со стороны российских правоохранительных органов, чтобы внезапно не обнаружить себя "в розыске Интерпола".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Цимбалюка вызвали на допрос в Прокуратуру Москвы. Поводом стали опубликованные украинцем ролики, "которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти" по отношению к россиянам. Позднее столичная прокуратура отозвала повестку.
Комментариев: 0