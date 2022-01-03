Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию после вызова на допрос

Журналист УНИАН Роман Цимбалюк заявил, что покинул Россию. Это решение связано с тем, что репортёра вызывали на допрос в прокуратуру в декабре.

Хотя прокуратура в итоге отозвала повестку, Цимбалюк не считает это гарантией того, что подобное не повторится. Украинский журналист отметил, что прожил в Москве 13 лет, но "никогда не собирался там оставаться". Он также добавил, что будет следить за возможными обвинениями со стороны российских правоохранительных органов, чтобы внезапно не обнаружить себя "в розыске Интерпола".