Президент Ирана потребовал судить Трампа за убийство генерала Сулеймани

Экс-президент США Дональд Трамп должен предстать перед судом за свою роль в убийстве высокопоставленного генерала, командующего элитным Корпусом стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в 2020 году, иначе политика ждёт месть, заявил президент республики Ибрагим Раиси. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

"Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа", — пригрозил он на мероприятии, посвящённом второй годовщине смерти Сулеймани.

В своей речи Раиси назвал бывшего американского лидера "главным преступником и убийцей" и призвал к созданию "справедливого суда", на котором Трамп, экс-госсекретарь Майк Помпео и другие чиновники США будут осуждены и наказаны.