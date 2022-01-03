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Президент Ирана потребовал судить Трампа за убийство генерала Сулеймани

В своей речи Раиси назвал бывшего американского лидера "главным преступником и убийцей".

3 января, 17:28
<p>Касем Сулеймани. Фото © <a href="https://twitter.com/TheBelaaz" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter /</a> <a href="https://twitter.com/TheBelaaz/status/1212913320572919808/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Belaaz</a></p>

Касем Сулеймани. Фото © Twitter / The Belaaz

Экс-президент США Дональд Трамп должен предстать перед судом за свою роль в убийстве высокопоставленного генерала, командующего элитным Корпусом стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в 2020 году, иначе политика ждёт месть, заявил президент республики Ибрагим Раиси. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

"Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа", — пригрозил он на мероприятии, посвящённом второй годовщине смерти Сулеймани.

В своей речи Раиси назвал бывшего американского лидера "главным преступником и убийцей" и призвал к созданию "справедливого суда", на котором Трамп, экс-госсекретарь Майк Помпео и другие чиновники США будут осуждены и наказаны.

В МИД Ирана прокомментировали утечку со словами Зарифа о Сулеймани и России

В МИД Ирана прокомментировали утечку со словами Зарифа о Сулеймани и России

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи раскритиковал резкие заявления главы МИД Мохаммада Зарифа о Сулеймани и России. Он отметил, что заявления "некоторых чиновников" относительно КСИР и погибшего генерала поражают и огорчают.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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