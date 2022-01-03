Украинский режиссёр Евгений Лавренчук арестован в Италии по запросу России
Дипломаты Незалежной находятся на связи с его родными и держат дело на особом контроле.
Евгений Лавренчук. Фото © Facebook/Eugene Lavrenchuk
Главный режиссёр Одесской оперы Евгений Лавренчук задержан и впоследствии арестован в Неаполе по запросу России. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.
"Суд города Неаполь избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. Сейчас консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими стражами порядка для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов", — сказал Николенко и пояснил, что режиссёра задержали ещё 15 декабря.
По его словам, дипломаты находятся на связи с родными арестованного и держат дело на особом контроле. 31 декабря режиссёра посетил в СИЗО консул. Условия содержания украинца под стражей он счёл приемлемыми, а его состояние здоровья удовлетворительным. Что именно вменяется задержанному, он уточнять не стал.
Ранее россиянина Владислава Клюшина, задержанного в Швейцарии в марте этого года, экстрадировали в США. Американские власти планировали обвинить задержанного во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
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