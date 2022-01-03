НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Украинский режиссёр Евгений Лавренчук арестован в Италии по запросу России

Дипломаты Незалежной находятся на связи с его родными и держат дело на особом контроле.

3 января, 17:11
<p>Евгений Лавренчук. Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2925350357555649&set=t.100017359360515&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Eugene Lavrenchuk</a></p>

Евгений Лавренчук. Фото © Facebook/Eugene Lavrenchuk

Главный режиссёр Одесской оперы Евгений Лавренчук задержан и впоследствии арестован в Неаполе по запросу России. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"Суд города Неаполь избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. Сейчас консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими стражами порядка для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов", — сказал Николенко и пояснил, что режиссёра задержали ещё 15 декабря.

По его словам, дипломаты находятся на связи с родными арестованного и держат дело на особом контроле. 31 декабря режиссёра посетил в СИЗО консул. Условия содержания украинца под стражей он счёл приемлемыми, а его состояние здоровья удовлетворительным. Что именно вменяется задержанному, он уточнять не стал.

В Германии задержали экс-главу Генштаба Грузии Георгия Каландадзе

В Германии задержали экс-главу Генштаба Грузии Георгия Каландадзе

Ранее россиянина Владислава Клюшина, задержанного в Швейцарии в марте этого года, экстрадировали в США. Американские власти планировали обвинить задержанного во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1