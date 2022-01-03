Украинский режиссёр Евгений Лавренчук арестован в Италии по запросу России

Главный режиссёр Одесской оперы Евгений Лавренчук задержан и впоследствии арестован в Неаполе по запросу России. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"Суд города Неаполь избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. Сейчас консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими стражами порядка для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов", — сказал Николенко и пояснил, что режиссёра задержали ещё 15 декабря.