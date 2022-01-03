В Вене продолжились переговоры по иранской ядерной сделке

В Вене продолжилось проведение восьмого раунда переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, они проводятся в формате неформальных консультаций. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"После небольшого новогоднего перерыва сегодня продолжается восьмой раунд венских переговоров [по СВПД] в виде неформальных встреч", — написал он на своей странице в Twitter.