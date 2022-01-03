В Вене продолжились переговоры по иранской ядерной сделке
Восьмой раунд закрытых консультаций начался 27 декабря. Он может стать последним, так как стороны настроены завершить работу к началу февраля.
Фото © Twitter / @Amb_Ulyanov
В Вене продолжилось проведение восьмого раунда переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, они проводятся в формате неформальных консультаций. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"После небольшого новогоднего перерыва сегодня продолжается восьмой раунд венских переговоров [по СВПД] в виде неформальных встреч", — написал он на своей странице в Twitter.
Ранее в Госдепе заявили о прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке. Однако для успеха необходимо либо форсировать переговорный процесс, либо добиться от Ирана замедления работы над атомным проектом, считают в ведомстве.
Напомним, в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20% — то есть выше уровня, который считается оружейным. Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер — Джо Байден — продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.
Комментариев: 0