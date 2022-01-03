Глава Минздрава Франции спрогнозировал окончание пандемии после пятой волны коронавируса
Министр полагает, что распространение "омикрона" приведёт к усилению иммунитета.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Пятая волна пандемии коронавирусной инфекции может стать последней, считает глава Минздрава страны Оливье Веран. По его оценке, судя по темпам распространения "омикрона", в ближайшее время антитела к ковиду получат все.
"Этот штамм затронет всё население мира, но его распространение приведёт к усилению иммунитета: после этого штамма мы все станем более стойкими к инфекциям... Можно надеяться, что пятая волна пандемии станет последней", — заявил министр в интервью газете Journal du dimanche.
Он напомнил, что риск заразиться остаётся даже после трёх доз вакцины, но риск госпитализации в этом случае в десять раз меньше, чем у непривитых или частично вакцинированных. Министр также сообщил, что в стране решили сократить срок самоизоляции для привитых — до семи дней вместо десяти с 3 января.
Ранее Лайф сообщал, что в Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за "омикрона". Обоим инфицированным за 90 лет, медики выясняют точные причины случившегося.
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