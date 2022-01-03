Глава Минздрава Франции спрогнозировал окончание пандемии после пятой волны коронавируса

Пятая волна пандемии коронавирусной инфекции может стать последней, считает глава Минздрава страны Оливье Веран. По его оценке, судя по темпам распространения "омикрона", в ближайшее время антитела к ковиду получат все.

"Этот штамм затронет всё население мира, но его распространение приведёт к усилению иммунитета: после этого штамма мы все станем более стойкими к инфекциям... Можно надеяться, что пятая волна пандемии станет последней", — заявил министр в интервью газете Journal du dimanche.

Он напомнил, что риск заразиться остаётся даже после трёх доз вакцины, но риск госпитализации в этом случае в десять раз меньше, чем у непривитых или частично вакцинированных. Министр также сообщил, что в стране решили сократить срок самоизоляции для привитых — до семи дней вместо десяти с 3 января.