"Рен-ТВ" отпраздновал своё 25-летие

Телеканал "Рен-ТВ" отпраздновал 1 января 2022 года 25-летие со дня начала вещания в России. С этой датой его поздравили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, генпрокурор Игорь Краснов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие.

"Стартовав в эфире четверть века назад, с первых же проектов телеканал ярко продемонстрировал свой серьёзный информационный потенциал и особый творческий почерк, обрёл большую, преданную аудиторию", — сказал Путин в поздравительной телеграмме.

В то же время премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что в эфире телеканала присутствуют как актуальные новостные программы, так развлекательный и документальный контент, а также "остросюжетные, научно-популярные и спортивные передачи, хорошие российские и зарубежные фильмы". Вместе с тем он отметил журналистские расследования телеканала.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев указал на профессионализм руководства и мастерство сотрудников, благодаря чему телеканал развивается и "успешно применяет новаторские формы подачи материала". Генеральный прокурор Игорь Краснов подчеркнул, что ведомство постоянно взаимодействует с "Рент-ТВ". Телеканал нередко "способствует защите прав и свобод граждан, восстановлению законности, защите интересов государства".