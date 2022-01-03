Подросток затушил снегом Вечный огонь в Кронштадте
В присутствии родителей его опросили, а также взяли с него объяснения.
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В Кронштадте подросток затушил Вечный огонь у мемориального комплекса на Якорной площади снегом. Полицейские провели с ним профилактическую беседу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"При просмотре камеры видеонаблюдения установлено, что 2 января в 14:23 у мемориального комплекса "Вечный огонь на братской могиле" молодой человек 2008 года рождения засыпал снегом огонь. <...> Сотрудники полиции провели беседу с молодым человеком", — уточнили в управлении.
В присутствии родителей подростка также опросили и взяли с него объяснения, зачем он потушил Вечный огонь. Само же вечное пламя было зажжено в 15:00.
Ранее похожий инцидент произошёл в Набережных Челнах. Действия подростков засняли на видео, делом заинтересовалась местная прокуратура.
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