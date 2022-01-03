НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Подросток затушил снегом Вечный огонь в Кронштадте

В присутствии родителей его опросили, а также взяли с него объяснения.

3 января, 17:21

Фото © Pixabay

В Кронштадте подросток затушил Вечный огонь у мемориального комплекса на Якорной площади снегом. Полицейские провели с ним профилактическую беседу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"При просмотре камеры видеонаблюдения установлено, что 2 января в 14:23 у мемориального комплекса "Вечный огонь на братской могиле" молодой человек 2008 года рождения засыпал снегом огонь. <...> Сотрудники полиции провели беседу с молодым человеком", — уточнили в управлении.

Пьяный студент засыпал землёй Вечный огонь в Находке

Пьяный студент засыпал землёй Вечный огонь в Находке

В присутствии родителей подростка также опросили и взяли с него объяснения, зачем он потушил Вечный огонь. Само же вечное пламя было зажжено в 15:00.

Ранее похожий инцидент произошёл в Набережных Челнах. Действия подростков засняли на видео, делом заинтересовалась местная прокуратура.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1