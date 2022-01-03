Песков сообщил, как согласовывали совместное заявление лидеров ядерной пятёрки
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Никольский Алексей
В документе лидеры государств отмечают, что победителей в ядерной войне быть не может и начинать её нельзя.
Совместное заявление лидеров ядерной пятёрки о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений было согласовано по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что текст сообщения отображает позицию как сторон в целом, так и конкретно лидеров.
"Согласовывали по дипканалам. Текст полностью отображает позицию сторон и лидеров", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о способе утверждения документа.
Напомним, 3 января лидеры России, Великобритании, Китая, США и Франции выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Соответствующее вооружение должно служить оборонительным целям и сдерживанию агрессии, подчеркнули они.