Песков сообщил, как согласовывали совместное заявление лидеров ядерной пятёрки

В документе лидеры государств отмечают, что победителей в ядерной войне быть не может и начинать её нельзя.

Совместное заявление лидеров ядерной пятёрки о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений было согласовано по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что текст сообщения отображает позицию как сторон в целом, так и конкретно лидеров.

"Согласовывали по дипканалам. Текст полностью отображает позицию сторон и лидеров", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о способе утверждения документа.