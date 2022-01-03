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Песков сообщил, как согласовывали совместное заявление лидеров ядерной пятёрки

В документе главы государств указывают на то, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

3 января, 17:17
<p><em style="font-style: italic;">Дмитрий Песков.</em> Фото © ТАСС / Никольский Алексей </p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Совместное заявление лидеров ядерной пятёрки о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений было согласовано по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что текст сообщения отображает позицию как сторон в целом, так и конкретно лидеров.

"Согласовывали по дипканалам. Текст полностью отображает позицию сторон и лидеров", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о способе утверждения документа.

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Напомним, 3 января лидеры России, Великобритании, Китая, США и Франции выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Соответствующее вооружение должно служить оборонительным целям и сдерживанию агрессии, подчеркнули они.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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