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Регион
Опубликовано 3 января 2022, 17:17

Песков сообщил, как согласовывали совместное заявление лидеров ядерной пятёрки

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Никольский Алексей

В документе лидеры государств отмечают, что победителей в ядерной войне быть не может и начинать её нельзя.

Совместное заявление лидеров ядерной пятёрки о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений было согласовано по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что текст сообщения отображает позицию как сторон в целом, так и конкретно лидеров.

"Согласовывали по дипканалам. Текст полностью отображает позицию сторон и лидеров", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о способе утверждения документа.

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Напомним, 3 января лидеры России, Великобритании, Китая, США и Франции выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Соответствующее вооружение должно служить оборонительным целям и сдерживанию агрессии, подчеркнули они.

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Ирина Мусина
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