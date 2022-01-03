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Американцы пришли в ярость из-за одной фразы Байдена в разговоре с Зеленским

Заявлением американского президента поделился со своими подписчиками в "Твиттере" старший продюсер телеканала MSNBC Кайл Гриффин.

3 января, 17:49
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Пользователи "Твиттера" пришли в негодование из-за высказывания президента США Джо Байдена о России, произнесённого в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден "чётко дал понять" украинскому коллеге, что Россию ждёт "решительный ответ" США в случае "вторжения" на Украину. Этим заявлением поделился со своими подписчиками в "Твиттере" старший продюсер телеканала MSNBC Кайл Гриффин.

В комментариях под постом подписчики задались вопросами вроде "Не может ли Украина сама разбираться в собственном конфликте?" и предположили, что "вместо этого над решением проблем лучше работать дипломатам, пока это возможно".

"Почему это наша проблема? Мы не мировой страж порядка", — возмутился один из комментаторов.

"Мы только что вышли из одной войны. Давайте не будем слишком сильно бряцать саблями", — заметил другой пользователь.

"Наша армия не должна ввязываться в конфликт", — подчеркнул ещё один комментатор.

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Ранее в Офисе президента Украины раскрыли подробности разговора Зеленского и Байдена. Лидер Незалежной высоко оценил поддержку Соединёнными Штатами предложения Киева о необходимости такой встречи уже в ближайшие дни. При этом Зеленский после беседы похвастался особенным характером отношений Украины и США.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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