Американцы пришли в ярость из-за одной фразы Байдена в разговоре с Зеленским
Заявлением американского президента поделился со своими подписчиками в "Твиттере" старший продюсер телеканала MSNBC Кайл Гриффин.
Фото © Facebook / Joe Biden
Пользователи "Твиттера" пришли в негодование из-за высказывания президента США Джо Байдена о России, произнесённого в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден "чётко дал понять" украинскому коллеге, что Россию ждёт "решительный ответ" США в случае "вторжения" на Украину. Этим заявлением поделился со своими подписчиками в "Твиттере" старший продюсер телеканала MSNBC Кайл Гриффин.
В комментариях под постом подписчики задались вопросами вроде "Не может ли Украина сама разбираться в собственном конфликте?" и предположили, что "вместо этого над решением проблем лучше работать дипломатам, пока это возможно".
"Почему это наша проблема? Мы не мировой страж порядка", — возмутился один из комментаторов.
"Мы только что вышли из одной войны. Давайте не будем слишком сильно бряцать саблями", — заметил другой пользователь.
"Наша армия не должна ввязываться в конфликт", — подчеркнул ещё один комментатор.
Ранее в Офисе президента Украины раскрыли подробности разговора Зеленского и Байдена. Лидер Незалежной высоко оценил поддержку Соединёнными Штатами предложения Киева о необходимости такой встречи уже в ближайшие дни. При этом Зеленский после беседы похвастался особенным характером отношений Украины и США.
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