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Второй из мемных близнецов Игорь Богданов умер через шесть дней после смерти брата

Гришка скончался 28 декабря 2021 года в одной из больниц Парижа.

3 января, 17:36
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<p><em style="font-style: italic;">Игорь Богданов.</em><strong style="font-weight: bold;"> </strong>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Игорь Богданов. Фото © Wikipedia

Второй из мемных братьев-близнецов, знаменитых своими многочисленными пластическими операциями, Игорь Богданов умер всего через шесть дней после смерти Григория (Гришка Богданофф). Ему было 72 года.

"В мире и любви, окружённый детьми и семьёй, Игорь Богданов умер в понедельник, 3 января 2022 года", — приводит AFP заявление его родных.

Умер один из мемных братьев Григорий Богданов, прославившийся "кошачьим лицом"

Умер один из мемных братьев Григорий Богданов, прославившийся "кошачьим лицом"

Слава к французским братьям русского происхождения Игорю и Григорию пришла в 1970–1980-х годах, когда они начали вести популярные телепрограммы о космосе и научной фантастике. Проекты имели хорошие рейтинги, в том числе и из-за красивой внешности Богдановых. Однако в 90-х мужчины обратились к пластическому хирургу, количество имплантов и инъекций ботокса с тех пор только увеличивалось. В результате из-за необычной формы лица близнецов стали называть "людьми-кошками". Причём Богдановы отрицали, что делали пластические операции.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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