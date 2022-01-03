Второй из мемных близнецов Игорь Богданов умер через шесть дней после смерти брата
Гришка скончался 28 декабря 2021 года в одной из больниц Парижа.
Игорь Богданов. Фото © Wikipedia
Второй из мемных братьев-близнецов, знаменитых своими многочисленными пластическими операциями, Игорь Богданов умер всего через шесть дней после смерти Григория (Гришка Богданофф). Ему было 72 года.
"В мире и любви, окружённый детьми и семьёй, Игорь Богданов умер в понедельник, 3 января 2022 года", — приводит AFP заявление его родных.
Слава к французским братьям русского происхождения Игорю и Григорию пришла в 1970–1980-х годах, когда они начали вести популярные телепрограммы о космосе и научной фантастике. Проекты имели хорошие рейтинги, в том числе и из-за красивой внешности Богдановых. Однако в 90-х мужчины обратились к пластическому хирургу, количество имплантов и инъекций ботокса с тех пор только увеличивалось. В результате из-за необычной формы лица близнецов стали называть "людьми-кошками". Причём Богдановы отрицали, что делали пластические операции.
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