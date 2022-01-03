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Лукашенко утвердил бюджет Белоруссии с дефицитом 1,5% от ВВП

Значительная его часть — это расходы на оплату труда, выплату пенсий, стипендий и различных пособий.

3 января, 18:11
<p>Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии</p>

Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О республиканском бюджете на 2022 год", который предусматривает дефицит в 1,5% от ВВП. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Сохранится социальная направленность расходов бюджета — значительную их часть составят расходы на оплату труда, выплату пенсий, стипендий, пособий, другие выплаты, а также на выполнение государственных социальных стандартов", говорится в сообщении на сайте белорусского лидера.

Согласно документу, доходы бюджета страны на 2022 год прогнозируются в сумме Br27 млрд. Кроме того, Лукашенко подписал ещё два закона: "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год" и "Об изменении законов по вопросам налогообложения".

Опубликован проект новой Конституции Белоруссии

Опубликован проект новой Конституции Белоруссии

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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