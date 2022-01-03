Лукашенко утвердил бюджет Белоруссии с дефицитом 1,5% от ВВП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О республиканском бюджете на 2022 год", который предусматривает дефицит в 1,5% от ВВП. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Сохранится социальная направленность расходов бюджета — значительную их часть составят расходы на оплату труда, выплату пенсий, стипендий, пособий, другие выплаты, а также на выполнение государственных социальных стандартов", — говорится в сообщении на сайте белорусского лидера.