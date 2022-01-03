Лукашенко утвердил бюджет Белоруссии с дефицитом 1,5% от ВВП
Значительная его часть — это расходы на оплату труда, выплату пенсий, стипендий и различных пособий.
Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О республиканском бюджете на 2022 год", который предусматривает дефицит в 1,5% от ВВП. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Сохранится социальная направленность расходов бюджета — значительную их часть составят расходы на оплату труда, выплату пенсий, стипендий, пособий, другие выплаты, а также на выполнение государственных социальных стандартов", — говорится в сообщении на сайте белорусского лидера.
Согласно документу, доходы бюджета страны на 2022 год прогнозируются в сумме Br27 млрд. Кроме того, Лукашенко подписал ещё два закона: "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год" и "Об изменении законов по вопросам налогообложения".
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