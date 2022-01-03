НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Генпрокуратура Нью-Йорка вызвала на допрос детей Трампа

Правоохранители подозревают, что Trump Organization и её финдиректор Аллен Вайссельберг на протяжении 15 лет участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты сборов.

3 января, 18:30
<p><em style="font-style: italic;">Дональд Трамп<strong style="font-weight: bold;">.</strong></em> Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DonaldTrump/photos/10165730507415725" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Donald J. Trump</a></p>

Дональд Трамп. Фото © Facebook / Donald J. Trump

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вызвала на допрос детей экс-президента США Дональда Трампа Иванку и Дональда Трампа. У них хотят взять показания в рамках расследования, касающегося возможного мошенничества в Trump Organization, пишет газета The New York Times.

Правоохранители полагают, что компания бывшего американского лидера и её финдиректор Аллен Вайссельберг на протяжении 15 лет участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты сборов. При этом отмечается, что ещё один сын экс-президента Эрик Трамп был допрошен по этому делу осенью 2020 года. Гражданское расследование ведёт сама Летиция Джеймс.

Трамп стал фигурантом дела о попытках повлиять на итоги выборов президента

Трамп стал фигурантом дела о попытках повлиять на итоги выборов президента

Сам Трамп неоднократно отвергал все обвинения. Он называл дело в отношении своей компании охотой на ведьм со стороны радикально-левых демократов. К слову, генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс — член демократической партии.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1