Генпрокуратура Нью-Йорка вызвала на допрос детей Трампа
Правоохранители подозревают, что Trump Organization и её финдиректор Аллен Вайссельберг на протяжении 15 лет участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты сборов.
Дональд Трамп. Фото © Facebook / Donald J. Trump
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вызвала на допрос детей экс-президента США Дональда Трампа Иванку и Дональда Трампа. У них хотят взять показания в рамках расследования, касающегося возможного мошенничества в Trump Organization, пишет газета The New York Times.
Правоохранители полагают, что компания бывшего американского лидера и её финдиректор Аллен Вайссельберг на протяжении 15 лет участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты сборов. При этом отмечается, что ещё один сын экс-президента Эрик Трамп был допрошен по этому делу осенью 2020 года. Гражданское расследование ведёт сама Летиция Джеймс.
Сам Трамп неоднократно отвергал все обвинения. Он называл дело в отношении своей компании охотой на ведьм со стороны радикально-левых демократов. К слову, генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс — член демократической партии.
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