Генпрокуратура Нью-Йорка вызвала на допрос детей Трампа

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вызвала на допрос детей экс-президента США Дональда Трампа Иванку и Дональда Трампа. У них хотят взять показания в рамках расследования, касающегося возможного мошенничества в Trump Organization, пишет газета The New York Times .

Правоохранители полагают, что компания бывшего американского лидера и её финдиректор Аллен Вайссельберг на протяжении 15 лет участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты сборов. При этом отмечается, что ещё один сын экс-президента Эрик Трамп был допрошен по этому делу осенью 2020 года. Гражданское расследование ведёт сама Летиция Джеймс.