Похищенный в детстве мужчина встретился с родной матерью спустя 33 года

37-летний Ли Цзинвэй, который в возрасте четырёх лет стал жертвой киднеппинга, смог наконец-то встретиться со своей родной матерью спустя 33 года. В детстве мальчика похитили торговцы детьми и передали в новую семью.

"Это были бесконечные ночи тоски по дому. Каждый день я скучал по своей родной семье", — признался мужчина.

Как сообщает Daily Mail, Ли ежедневно рисовал по памяти свой дом, природу, соседей, чтобы не забыть ту обстановку и что окружало его до похищения. А уже будучи юношей, Цзинвэй решил отыскать биологических родителей и обратился в полицию, рассказав всё, что помнит, и показав свои наброски и нарисованную по памяти карту деревни.

Именно благодаря ей полицейским удалось установить местность. Позднее они сравнили ДНК-тесты жительницы предполагаемой деревни и Цзинвэя: результаты подтвердили прямое родство. Мать и сын встретились в этот Новый год. Мужчина уточнил, что не станет подавать на похитителей в суд по примеру тех, кто также в детстве стал жертвой киднеппинга, так как всё же благодарен своим приёмным родителям.