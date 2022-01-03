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Похищенный в детстве мужчина встретился с родной матерью спустя 33 года

Когда парень решил отыскать биологических родителей, он обратился в полицию и показал там нарисованную по памяти карту деревни.

3 января, 18:48
<p>Скриншот © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Frvnsg5ZaLw&ab_channel=LIVEUPDATE" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LIVE UPDATE</a></p>

Скриншот © Youtube / LIVE UPDATE

37-летний Ли Цзинвэй, который в возрасте четырёх лет стал жертвой киднеппинга, смог наконец-то встретиться со своей родной матерью спустя 33 года. В детстве мальчика похитили торговцы детьми и передали в новую семью.

"Это были бесконечные ночи тоски по дому. Каждый день я скучал по своей родной семье", — признался мужчина.

Как сообщает Daily Mail, Ли ежедневно рисовал по памяти свой дом, природу, соседей, чтобы не забыть ту обстановку и что окружало его до похищения. А уже будучи юношей, Цзинвэй решил отыскать биологических родителей и обратился в полицию, рассказав всё, что помнит, и показав свои наброски и нарисованную по памяти карту деревни.

Именно благодаря ей полицейским удалось установить местность. Позднее они сравнили ДНК-тесты жительницы предполагаемой деревни и Цзинвэя: результаты подтвердили прямое родство. Мать и сын встретились в этот Новый год. Мужчина уточнил, что не станет подавать на похитителей в суд по примеру тех, кто также в детстве стал жертвой киднеппинга, так как всё же благодарен своим приёмным родителям.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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