Капитализация Apple превысила $3 трлн, и это раньше не удавалось ни одной компании

Так, стоимость акций компании превысила 182,85 доллара (+ 3%), в результате чего рыночная капитализация компании превысила 3 трлн долларов. Однако, по состоянию на 21:46 мск их цена опустилась до 182,73 доллара за бумагу. При этом за последние 12 месяцев акции компании из Купертино подорожали примерно на 42%. С начала декабря 2021 года Apple несколько раз вплотную приближалась к рекордной отметке в три триллиона, но только сейчас её преодолела.