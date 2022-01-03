Капитализация Apple превысила $3 трлн, и это раньше не удавалось ни одной компании
С начала декабря 2021 года она несколько раз вплотную приближалась к этой отметке, но пробить её не могла.
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Американский гигант Apple стал первой в мире компанией с капитализацией выше трёх триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Так, стоимость акций компании превысила 182,85 доллара (+ 3%), в результате чего рыночная капитализация компании превысила 3 трлн долларов. Однако, по состоянию на 21:46 мск их цена опустилась до 182,73 доллара за бумагу. При этом за последние 12 месяцев акции компании из Купертино подорожали примерно на 42%. С начала декабря 2021 года Apple несколько раз вплотную приближалась к рекордной отметке в три триллиона, но только сейчас её преодолела.
А ранее Лайф рассказывал, что Apple может потерять 2,1 миллиарда долларов из-за одного иска. Британские пользователи App Store подготовили коллективный иск к корпорации. Они уверены, что переплачивали за приложения.
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