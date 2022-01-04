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Президент Мозамбика Филипе Ньюси и его супруга Исаура заразились ковидом

При этом в администрации главы государства уточнили, что ни у него, ни у его жены симптомов нет.

4 января, 10:49
<p>© Getty Images / Horacio Villalobos #Corbis / Corbis</p>

© Getty Images / Horacio Villalobos #Corbis / Corbis

Президент Мозамбика Филипе Ньюси и его супруга Исаура заразились коронавирусом и ушли на самоизоляцию. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на администрацию главы государства.

"Президент и его супруга не имеют симптомов [CoViD-19], однако после положительных результатов экспресс-тестов приняли решение уйти на самоизоляцию", — говорится в сообщении.

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Президент Ботсваны заразился коронавирусом

Ранее председатель Генассамблеи ООН сдал положительный тест на ковид. Как уточнила его представитель, Абдулла Шахид испытывает лёгкие симптомы болезни.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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