В Армении одобрили применение "Спутника лайт" в качестве бустера
Российским препаратом станут прививаться граждане старше 18 лет.
"Спутник лайт" © Минздрав Армении
В Армении одобрили применение российского препарата "Спутник лайт" для вакцинации бустерной дозой граждан старше 18 лет. Об этом сообщается на официальном сайте армянского Минздрава.
"Имеющиеся в Армении вакцины против коронавируса пополнились препаратом "Спутник лайт", который в Армении предусматривается применять только для вакцинации бустерной дозой", — говорится в сообщении министерства.
Ранее "Ростех" анонсировал выпуск единой вакцины от гриппа и коронавируса. Глава корпорации Сергей Чемезов заявил, что уже есть хорошие результаты исследований.
Комментариев: 0