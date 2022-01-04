НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Армении одобрили применение "Спутника лайт" в качестве бустера

Российским препаратом станут прививаться граждане старше 18 лет.

4 января, 10:24
<p>"Спутник лайт" © <a href="https://www.moh.am/#1/4721" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минздрав Армении</a></p>

"Спутник лайт" © Минздрав Армении

В Армении одобрили применение российского препарата "Спутник лайт" для вакцинации бустерной дозой граждан старше 18 лет. Об этом сообщается на официальном сайте армянского Минздрава.

"Имеющиеся в Армении вакцины против коронавируса пополнились препаратом "Спутник лайт", который в Армении предусматривается применять только для вакцинации бустерной дозой", говорится в сообщении министерства.

В США допустили к ревакцинации детей от пяти лет

В США допустили к ревакцинации детей от пяти лет

Ранее "Ростех" анонсировал выпуск единой вакцины от гриппа и коронавируса. Глава корпорации Сергей Чемезов заявил, что уже есть хорошие результаты исследований.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1