В Армении одобрили применение "Спутника лайт" в качестве бустера

В Армении одобрили применение российского препарата "Спутник лайт" для вакцинации бустерной дозой граждан старше 18 лет. Об этом сообщается на официальном сайте армянского Минздрава.

"Имеющиеся в Армении вакцины против коронавируса пополнились препаратом "Спутник лайт", который в Армении предусматривается применять только для вакцинации бустерной дозой", — говорится в сообщении министерства.