В США допустили к ревакцинации детей от пяти лет
Будет использоваться вакцина производства Pfizer/BioNTech. Две дозы могут не дать достаточной защиты от вируса, считают в FDA.
Фото © Pixabay
Подростков старше 12 лет и пятилетних детей из группы риска разрешили ревакцинировать в Соединённых Штатах Америки. Управление по надзору за качеством продовольствия и лекарственных средств (U.S. Food and Drug Administration, FDA) при Минздраве страны сообщило, что самые маленькие из допущенных могут получить бустерную дозу в случае наличия заболеваний иммунной системы.
"FDA дополнило правила по экстренному использованию вакцины, расширив список за счёт лиц в возрасте от 12 до 15 лет. Также как минимум до пяти месяцев сокращается период между завершением полной вакцинации (две дозы прививки.— Прим. Лайфа) и ревакцинацией. Позволено вводить третью дозу вакцины детям с проблемами с иммунной системой с пяти до 11 лет", — говорится на сайте FDA.
Для ревакцинации будет использоваться вакцина производства Pfizer/BioNTech. Управление отмечает, что приняло такое решение после изучения данных из Израиля, согласно которым использование этого препарата доказало безопасность. Детям от пяти до 11 лет, которые относятся к группе риска — с заболеваниями иммунной системы, сопутствующими заболеваниями и пережившими трансплантацию органов, — ревакцинация рекомендована, так как две дозы вакцины могут не дать достаточной защиты от вируса. FDA также напоминает, что третья доза прививки может дать большую защиту от омикрон-штамма коронавируса.
Вакцинировать детей от пяти лет вакциной Pfizer/BioNTech в США разрешили с 8 ноября. Препарат FDA одобрило для такого использования 29 октября. Две дозы для детей приравниваются к трети дозы для людей старше 12 лет.
Как сообщал Лайф ранее, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предупредил, что дети не всегда переносят ковид легче взрослых. По его словам, у маленьких пациентов тоже иногда встречаются тяжёлые формы протекания болезни.
Комментариев: 0