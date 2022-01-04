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Онколог Расулов назвал три главных правила профилактики рака

Врач считает, что их соблюдение посильно любому человеку. Одно из них — избегать солнечных лучей.

4 января, 04:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Табачный дым и смолы являются канцерогенами, курение способствует возникновению как рака лёгкого, так и злокачественной опухоли любого другого органа. Поэтому золотое правило номер один, которое может помочь предотвратить онкологию, — отказ от вредных привычек, заявил руководитель отделения онкопроктологии онкоцентра "Лапино-2" Арсен Расулов.

Не менее опасен для организма алкоголь, рассказал врач "Российской газете". Злоупотребление спиртным повышает риск возникновения рака печени, желудка, толстой кишки и пищевода. Самые опасные, считает Расулов, — это всевозможные коктейли, винные напитки и так далее. Их делают на основе спирта с добавлением красителей, ароматизаторов и прочих химических соединений. Всё это следует вообще исключить и никогда не употреблять.

Второе золотое правило профилактики рака — следить за питанием. Постоянное употребление слишком острых, горячих и копчёных продуктов, говорит врач, повышает риск развития рака желудка и кишечника. Особая категория — красное мясо, его надо есть меньше, считает Расулов. Он рекомендует чередовать говядину и свинину с белым мясом птицы и рыбой. Например, если есть его несколько раз в неделю, не более 50 граммов в сутки, а не каждый день — это будет оптимально.

И, наконец, третье золотое правило профилактики рака — избегать активного солнца. Там кроется риск развития меланомы — самой агрессивной формы среди кожных злокачественных новообразований. Независимо от возраста и цвета кожи, время пребывания под открытым влиянием светила без защитных средств не должно составлять более 15 минут. Также врач рекомендует пристально следить за родинками и диспластическими невусами. И те, и другие могут превратиться в злокачественные новообразования.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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