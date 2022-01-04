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Три человека погибли при пожаре в расселённом доме в Сахалинской области

Поиском ещё одного местного жителя занимаются спасатели. Как в доме под снос оказались жильцы — остаётся пока не понятным.

4 января, 04:22
<p>Фото © <a href="http://uglegorsk.news/dvuhetazhnyiy-dom-sgorel-v-uglegorske/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Углегорские новости"</a> / Сергей Пудовкин</p>

Фото © "Углегорские новости" / Сергей Пудовкин

В сахалинском городе Углегорске в расселённом ранее доме произошёл пожар, в котором погибло как минимум три человека. Пожар произошёл в четвёртом часу утра, огнём в считаные минуты оказалась охвачена вся площадь здания. Первый пожарный расчёт прибыл через 6 минут.

"Почему вообще туда проведено электричество, если там никто не живёт? Несмотря на ветхость постройки, там часто собираются по поводу и без", — задаются риторическим вопросом местные жители, приславшие кадры пожара в Sakhalin.info.

Как давно расселена двухэтажка, изданию также неизвестно, как и причины, почему здание, в котором якобы никто не живёт, до сих пор не снесли. По сообщениям очевидцев, там работали сотрудники энергосбыта, которые отключали проведённое к дому электричество. Жители Углегорска рассказали, что рядом есть как несколько пустующих бараков, так и частично расселённые. Доступ в них такой же беспрепятственный.

Углегорское СУ СК России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Будет дана оценка действиям уполномоченных органов по своевременности и полноте мер по расселению и сносу жилых домов, признанных ранее аварийными. Кроме того, проверят соблюдение прав собственников и жильцов в таких домах.

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Ранее Лайф сообщал, что на юге Москвы при пожаре погибло три человека. Один из них пытался спастись, выпрыгнув из окна, но это стало роковой ошибкой.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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