Три человека погибли при пожаре в расселённом доме в Сахалинской области

В сахалинском городе Углегорске в расселённом ранее доме произошёл пожар, в котором погибло как минимум три человека. Пожар произошёл в четвёртом часу утра, огнём в считаные минуты оказалась охвачена вся площадь здания. Первый пожарный расчёт прибыл через 6 минут.

"Почему вообще туда проведено электричество, если там никто не живёт? Несмотря на ветхость постройки, там часто собираются по поводу и без", — задаются риторическим вопросом местные жители, приславшие кадры пожара в Sakhalin.info.

Как давно расселена двухэтажка, изданию также неизвестно, как и причины, почему здание, в котором якобы никто не живёт, до сих пор не снесли. По сообщениям очевидцев, там работали сотрудники энергосбыта, которые отключали проведённое к дому электричество. Жители Углегорска рассказали, что рядом есть как несколько пустующих бараков, так и частично расселённые. Доступ в них такой же беспрепятственный.

Углегорское СУ СК России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Будет дана оценка действиям уполномоченных органов по своевременности и полноте мер по расселению и сносу жилых домов, признанных ранее аварийными. Кроме того, проверят соблюдение прав собственников и жильцов в таких домах.