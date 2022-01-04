Основательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс суд присяжных признал мошенницей

Присяжные в судебном процессе по делу о мошенничестве в США признали основательницу биотехнологического стартапа Theranos Элизабет Холмс виновной в обмане инвесторов. В общей сложности ей вменяется ущерб спонсорам на сумму более 140 миллионов долларов (около 10 миллиардов 360 миллионов рублей).

Как сообщает NBC News, Холмс признали виновной по четырём из 11 пунктов обвинения. Ей грозит до 20 лет тюремного заключения. Приговор будет вынесен позднее. В материале говорится, что вряд ли подозреваемую действительно арестуют. Скорее всего, её могут оштрафовать и потребовать возместить убытки своим бывшим инвесторам. Отмечается, что во время оглашения вердикта присяжных Холмс вела себя спокойно — сидела выпрямившись и почти неподвижно. Из зала суда она вышла со своими родными. Сейчас девушка находится на свободе под залогом.

Напомним, несколько лет назад инвестор Theranos — хедж-фонд из Сан-Франциско Partner Fund Management LP — обратился в суд. Там заподозрили, что глава компании Элизабет Холмс намеренно обманывала инвесторов, утверждая, будто располагает "собственными технологиями, которые работают". Элизабет основала Theranos в 2003 году, в возрасте 19 лет и стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире. Она представила собственное уникальное устройство. Как утверждалось, при заборе всего одной капли крови анализ выдавал быстрый и точный результат.