Вирусологи оценили связь между ковидом и риском сокращения жизни

Пока рано делать выводы, сокращает ли коронавирусная инфекция срок жизни человека, стареет ли он быстрее. Нужно проводить больше исследований, набирать больше статистических данных. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Однозначно чтобы трактовать зависимость жизни от коронавируcной инфекции, нужно иметь довольно серьёзную статистическую основу для таких высказываний. А на сегодняшний день это несколько преждевременно", — сказал Вознесенский в интервью РБК.

По его словам, пока все данные говорят о том, что ковид относится к "острым респираторным заболеваниям, которые в подавляющем большинстве случаев проходят бесследно".

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский также согласен, что с начала пандемии прошло ещё слишком мало времени, чтобы можно было оценивать влияние ковида на продолжительность жизни. Значимым фактором может быть и то, накладывается ли коронавирусная инфекция на какую-либо патологию, которая уже была у человека.

"Например, какие-то патологии сосудистой системы у переболевших коронавирусной инфекцией зачастую возникают у людей с имеющимися хроническими заболеваниями. Будь то венозная недостаточность, будь то склонность к новообразованию, будь то гипертоническая болезнь. Прямой причинно-следственной связи без какой-то сопутствующей патологии не стал бы строить", — говорит Аграновский.