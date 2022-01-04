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Вильфанд предупредил о возможных проблемах с урожаем в Поволжье

По его словам, ещё одно возможное последствие нехватки осадков — большое количество природных пожаров.

4 января, 03:15

Фото © Pixabay

За четыре последних месяца в нескольких регионах сформировался дефицит осадков — в Мордовии, Татарстане, Башкирии, Ульяновской и Оренбургской областях. Результатом может стать засушливость почвы и проблемы с урожаем. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Приволжском федеральном округе есть ряд регионов, где осадков выпало явно недостаточно. В целом с сентября по декабрь в Мордовии выпало всего лишь 80% от нормы, в Ульяновской области — 83%, в Татарстане — 80%, в Оренбургской области — 84%, в Башкортостане — 85%", — сказал Вильфанд.

В интервью ТАСС он отметил, что это "далеко не позитивные факторы". К тому же слишком сухая почва может приводить к большому количеству природных пожаров.

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"Конечно же, впереди ещё январь, февраль, март, но к этим регионам будет пристальное внимание", — отметил Вильфанд.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности отрицать климатические деформации. Глава государства подчеркнул, что с проблемой катаклизмов пора что-то делать.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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