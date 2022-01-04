Экс-депутат Рады Мураев заявил о стыде украинцев за команду Зеленского

Команда, которую президент Украины Владимир Зеленский привёл с собой во власть, вызывает "стыд за нацию" у народа и усталость у мирового сообщества. Так считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В эфире телеканала "Наш" он заявил, что нынешняя политическая элита на самом деле таковой не является, эти люди не соответствуют такой роли.

"Всегда называлась "правящая элита", потому что это были лучшие, это люди, которые доказали своим трудом, что они имеют право, на которых должна ориентироваться страна. Сейчас во власть пришло отребье", — говорит Мураев.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина — это не Зеленский, не Порошенко, не Янукович, но о стране судят именно по ним. А сейчас — по тем, кого президент привёл в парламент.

"Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию… Да, ну стыдно ведь", — заявил Мураев.