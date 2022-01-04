Илон Маск за день стал богаче на $32 миллиарда

Американский бизнесмен Илон Маск всего за день стал богаче на 32,6 миллиарда долларов. Его состояние увеличилось до 304,2 миллиарда благодаря значительному росту цены акций основанной им компании Tesla. Об этом свидетельствует рейтинг миллиардеров Forbes.

Состояние Маска уже преодолевало отметку в 300 миллиардов долларов — в ноябре 2021 года, и он тогда стал первым человеком в истории, которому это удалось. Сейчас Илон Маск — самый богатый человек на планете. Рост стоимости акций Tesla лишь увеличил его отрыв от Бернара Арно, который является главой французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Состояние Арно оценивается в 200,6 миллиарда долларов.

Что касается акций Tesla, то они выросли в первый день работы биржи в 2022 году на 13,53% — до уровня 1199,78 доллара за акцию. Основанием для этого стали данные о рекордном росте поставок электромобилей по итогам 2021 года.