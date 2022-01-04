Американский психолог Холмс предупредила о вреде избыточного свободного времени

Dagens Nyheter приводит результаты исследований, в которых сказано, что для счастья человеку требуется всего от двух до пяти часов абсолютно свободного времени в день. Под этим учёные подразумевают в том числе просмотр телевизора, путешествия, секс, посещение спортивных и культурно-развлекательных мероприятий, а также занятия спортом. Если же безделье направлять на продуктивные занятия или социальные контакты, то оно может пойти на пользу психологическому здоровью. В то же время исследователи заявляют, что плохо на эмоциональном состоянии может сказаться и постоянный цейтнот.