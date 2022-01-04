Американский психолог Холмс предупредила о вреде избыточного свободного времени
Причём в эту категорию попадают просмотр телевизора, путешествия, секс, спорт, развлечения. В то же время излишняя загруженность тоже негативно влияет на эмоциональное состояние людей.
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Психологическое самочувствие может ухудшаться из-за избытка свободного времени — человек становится попросту несчастным. К такому выводу пришла команда американского психолога Кэсси Могилнер Холмс, проводившая исследования в том числе посредством опросов и экспериментов.
Dagens Nyheter приводит результаты исследований, в которых сказано, что для счастья человеку требуется всего от двух до пяти часов абсолютно свободного времени в день. Под этим учёные подразумевают в том числе просмотр телевизора, путешествия, секс, посещение спортивных и культурно-развлекательных мероприятий, а также занятия спортом. Если же безделье направлять на продуктивные занятия или социальные контакты, то оно может пойти на пользу психологическому здоровью. В то же время исследователи заявляют, что плохо на эмоциональном состоянии может сказаться и постоянный цейтнот.
Ранее Лайф писал, что психолог Хорс объяснил, как не разочароваться при невыполнении намеченных на год планов. По словам специалиста, важен правильный настрой, который поможет проверить, удастся ли воплотить намеченное в жизнь.
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