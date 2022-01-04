В Хабаровске посреди улицы сгорел автобус
Внутри было много пассажиров, но люди успели самостоятельно покинуть транспорт.
В Хабаровске почти полностью сгорел автобус — когда случилось возгорание, в нём было много пассажиров. В салоне появился дым, и людям пришлось экстренно спасаться из транспортного средства, никто не пострадал.
Как пишет AmurMedia, автобус остановился на улице Карла Маркса у торгово-развлекательного комплекса "Стрелка". Огонь постепенно охватил транспортное средство и фактически уничтожил до приезда пожарных.
"Автобус выгорел полностью, пассажиры не пострадали. Площадь горения составила семь квадратных метров. Вероятной причиной пожара стало замыкание проводки. Точные обстоятельства происшествия будут известны позднее", — сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.
Ранее Лайф сообщал, что на юге Москвы при пожаре погибло три человека. Один из них пытался спастись, выпрыгнув из окна, но это стало роковой ошибкой.
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