В Хабаровске посреди улицы сгорел автобус

В Хабаровске почти полностью сгорел автобус — когда случилось возгорание, в нём было много пассажиров. В салоне появился дым, и людям пришлось экстренно спасаться из транспортного средства, никто не пострадал.

Как пишет AmurMedia, автобус остановился на улице Карла Маркса у торгово-развлекательного комплекса "Стрелка". Огонь постепенно охватил транспортное средство и фактически уничтожил до приезда пожарных.

"Автобус выгорел полностью, пассажиры не пострадали. Площадь горения составила семь квадратных метров. Вероятной причиной пожара стало замыкание проводки. Точные обстоятельства происшествия будут известны позднее", — сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.