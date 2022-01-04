На юге Москвы при пожаре погибли три человека

На юге Москвы при пожаре погибли два человека. Видео © LiFE

Три человека стали жертвами пожара на юге Москвы, в одной из квартир дома 46к2 на Кавказском бульваре. Один из них погиб, выпрыгнув из окна, чтобы спастись от огня.

"Один из них был обнаружен при разборе завалов, другой погиб после того, как выпрыгнул из окна, спасаясь от огня", — приводит ТАСС комментарий источника в экстренных службах.

Затем было найдено тело третьего погибшего. Горела двухкомнатная квартира на пятом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель. Пожар уже потушен.