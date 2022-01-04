Захарова объяснила бегство журналиста Цимбалюка "синдромом Бабченко – Гордона"

Отъезд из России украинского журналиста Романа Цимбалюка — это проявление "синдрома Бабченко – Гордона". Так — с иронией — его решение покинуть РФ прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она процитировала заявление Цимбалюка о том, что он уверен в угрозе его безопасности в России, "не хочет становиться заложником Кремля и ждать, пока его обменяют".

"В медицине эти симптомы описаны как "синдром Бабченко – Гордона": когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется", — отметила Захарова в своём телеграм-канале.

Она добавила, что Цимбалюк, много лет живя в Москве, "кричал про российско-украинскую войну, не вылезал из московских ресторанов". А затем на вопрос, не пора ли на передовую, "придумал байку об угрозе безопасности и статусе заложника".

"Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона. Не знаю, на кого Рому в его фантазиях меняли, но дело точно было в Припяти", — заключила Захарова.