Захарова объяснила бегство журналиста Цимбалюка "синдромом Бабченко – Гордона"
Дипломат считает, что сотрудник украинского СМИ "придумал байку об угрозе безопасности и статусе заложника".
Роман Цимбалюк © Facebook / RomanTsymbaliuk
Отъезд из России украинского журналиста Романа Цимбалюка — это проявление "синдрома Бабченко – Гордона". Так — с иронией — его решение покинуть РФ прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она процитировала заявление Цимбалюка о том, что он уверен в угрозе его безопасности в России, "не хочет становиться заложником Кремля и ждать, пока его обменяют".
"В медицине эти симптомы описаны как "синдром Бабченко – Гордона": когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется", — отметила Захарова в своём телеграм-канале.
Она добавила, что Цимбалюк, много лет живя в Москве, "кричал про российско-украинскую войну, не вылезал из московских ресторанов". А затем на вопрос, не пора ли на передовую, "придумал байку об угрозе безопасности и статусе заложника".
"Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона. Не знаю, на кого Рому в его фантазиях меняли, но дело точно было в Припяти", — заключила Захарова.
Как сообщал Лайф, ранее в СМИ появилась информация, что Цимбалюка вызвали на допрос в Прокуратуру Москвы. Поводом стали опубликованные украинцем ролики, "которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти" по отношению к россиянам. Позднее столичная прокуратура отозвала повестку, однако Цимбалюк всё равно покинул Россию.
Комментариев: 0