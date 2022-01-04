На Кипре ужесточили правила въезда туристов
Сократился срок, в течение которого иностранцы должны пройти ПЦР-тестирование до прилёта.
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Власти Кипра решили ужесточить правила въезда для туристов. С сегодняшнего дня все прибывающие, в том числе вакцинированные, должны предоставить результат ПЦР-теста, сделанного максимум за 48 часов до вылета. Постановление совета министров действует до 15 января.
"С 4 января с 23:00 пассажиры в возрасте от 12 лет, прибывающие в Республику Кипр, должны пройти лабораторное обследование ПЦР за 48 часов до вылета. Решение распространяется на всех пассажиров, независимо от того, прошли ли они вакцинацию раньше", — передаёт РИА "Новости" сообщение Минздрава Кипра.
Там уточнили, что требование касается тех пассажиров, которые прибудут в страну 4 января или позже. Раньше требовалось пройти ПЦР-обследование на коронавирус максимум за 72 часов до вылета на Кипр.
"Напоминаем, что по прибытии все пассажиры, независимо от вакцинации, проходят лабораторный анализ ПЦР, его стоимость оплачивает пассажир", — добавили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что россияне в 2021 году на фоне ограниченного внешнего туризма потратили более трёх триллионов рублей на внутренний.
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