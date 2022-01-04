На Кипре ужесточили правила въезда туристов

Власти Кипра решили ужесточить правила въезда для туристов. С сегодняшнего дня все прибывающие, в том числе вакцинированные, должны предоставить результат ПЦР-теста, сделанного максимум за 48 часов до вылета. Постановление совета министров действует до 15 января.

"С 4 января с 23:00 пассажиры в возрасте от 12 лет, прибывающие в Республику Кипр, должны пройти лабораторное обследование ПЦР за 48 часов до вылета. Решение распространяется на всех пассажиров, независимо от того, прошли ли они вакцинацию раньше", — передаёт РИА "Новости" сообщение Минздрава Кипра.

Там уточнили, что требование касается тех пассажиров, которые прибудут в страну 4 января или позже. Раньше требовалось пройти ПЦР-обследование на коронавирус максимум за 72 часов до вылета на Кипр.

"Напоминаем, что по прибытии все пассажиры, независимо от вакцинации, проходят лабораторный анализ ПЦР, его стоимость оплачивает пассажир", — добавили в ведомстве.