Онищенко заявил, что ЕГЭ-2022 должен пройти в обычном формате

В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) у одиннадцатиклассников должен проходить в обычном формате. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

"Есть все основания для того, чтобы обучать детей нормально и экзамены принимать нормально", — сказал Онищенко в интервью ТАСС.

Как отметил эпидемиолог, в стране есть вакцины, а если к тому же соблюдать все антиковидные требования, проводить вакцинацию, то уже к маю этого года пандемия может закончиться или стать управляемой. Онищенко уверен, что очередные ограничения могут привести к изъянам в образовании.