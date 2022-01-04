Онищенко заявил, что ЕГЭ-2022 должен пройти в обычном формате
По мнению эпидемиолога, к маю пандемия может уже завершиться или стать управляемой.
© Агентство "Москва" / Денис Гришкин
В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) у одиннадцатиклассников должен проходить в обычном формате. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
"Есть все основания для того, чтобы обучать детей нормально и экзамены принимать нормально", — сказал Онищенко в интервью ТАСС.
Как отметил эпидемиолог, в стране есть вакцины, а если к тому же соблюдать все антиковидные требования, проводить вакцинацию, то уже к маю этого года пандемия может закончиться или стать управляемой. Онищенко уверен, что очередные ограничения могут привести к изъянам в образовании.
Ранее Лайф писал, что ЕГЭ в России могут заменить на портфолио ученика. В Рособрнадзоре считают, что накопление школьных достижений — лучшая мотивация.
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