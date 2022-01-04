Депутат ГД Буцкая предложила дополнить требования к суррогатным матерям

Наличие прививки от CoViD-19 необходимо сделать обязательным требованием к суррогатным матерям, заявила первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она объяснила это тем, что беременные очень тяжело переносят ковид, бывают летальные случаи.

"Если по медицинским показаниям семья принимает решение о суррогатном материнстве, то одним из требований к суррогатной маме должна быть прививка от коронавируса", — объяснила в беседе с порталом Ura.ru Буцкая.

Депутат отметила вероятность инфицирования ковидом плода внутриутробно, если заражена суррогатная мать. Буцкая подчеркнула, что при этом могут пострадать дети. В лучшем случае, как уточнила депутат Госдумы, это преждевременные роды, но бывают и тяжёлые осложнения, которые заканчиваются реанимацией, интубацией и даже смертью.